Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec beim Abbiegen erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 72-Jähriger befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Wagen die Johann-Walling-Straße. Als er nach links in den Nordring abbog, übersah der Rheder eine Pedelecfahrerin: Die 81-Jährige wollte gerade an der Fußgängerfurt den Nordring in Gegenrichtung queren. Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell