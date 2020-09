Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Hofkiosk bestohlen

Heek (ots)

Ein Dieb hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Kühlschrank eines Hofkiosks in Ahle bedient, ohne zu bezahlen. Die Nahrungsmittel reichten ihm dann aber wohl doch nicht aus und er brach eine am Kühlschrank befestigte Geldkassette auf. Die Mühe hätte er sich sparen können. Geld befand sich nicht darin. Die Tat ging nicht geräuschlos von statten und der Geschädigte wurde gegen 23.45 Uhr aufmerksam. Festhalten konnte er den Täter dann aber nicht. Der circa 180 cm große und kräftige Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad. Er trug eine rote Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

