Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Quad gestohlen

Gronau (ots)

Am Wochenende haben Diebe in Gronau ein Quad entwendet. Das schwarze Fahrzeug der Marke Kwan Yang mit einem Kennzeichen aus Borken stand in einer Hofzufahrt an der Losserstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 12.45 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

