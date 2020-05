Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Eigentümer eines hochwertigen Mountainbikes gesucht

Bullay (ots)

Am Samstag, 02.05.2020 wurde am späten Abend am Bullayer Bahnhof auf Gleis 1 ein unverschlossen abgestelltes Mountainbike von einem ehrlichen Finder der Polizei gemeldet. Da keine Hinweise auf den Eigentümer vorlagen wurde das Fahrrad, bei welchem es sich um ein hochwertiges Mountainbike er Marke Bulls (Rahmenfarbe schwarz-grün, 27-Gang Shimano-Schaltung)vorsorglich zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Eigentümer oder wer Hinweise auf diesen geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Zell (06542-9867 0) oder dem Fundbüro der Verbandsgemeindeverwaltung Zell (06542-701 0)in Verbindung zu setzen.

