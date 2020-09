Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verursacher flüchtet

Vreden (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern hat sich ein Autofahrer in Vreden nach einem Unfall entfernt. Der Unbekannte hatte auf einem Parkplatz an der Winterswyker Straße einen anderen Wagen angefahren. Beim geflüchteten Fahrzeug handelt es sich nach Angaben von Zeugen um einen silberfarbenen VW Caddy mit BOR-Kennzeichen. Abgespielt hat sich das Geschehen am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 10.50 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 400 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell