Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots)

Am 09.05.2020, gegen 02.00 Uhr, unterzog die Polizei einen 18-jährigen Pkw-Fahrer in Ehrenbreitstein einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle öffnete der Fahrer das Handschuhfach. Dabei konnten die Beamten ein Griptütchen mit Marihuana sowie ein Messer mit feststehender Klinge erkennen. Bei dem, in der Probezeit befindlichen, Fahrer wurden zudem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe THC (Wirkstoff der Cannabispflanze). Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Pkw abgeschleppt und der Führerschein sichergestellt. Das Messer und die Drogen wurden ebenfalls sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell