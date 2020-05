Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kfz-Kennzeichen verfälscht

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020, 17.15 Uhr, wurde ein 29-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz der "Schmitzers Wiese" in Koblenz kontrolliert. Den kontrollierenden Beamten fiel sofort ein Kennzeichen (EMS) ins Auge, an dem laienhaft eine Zulassungsplakette der Stadt Koblenz angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass für den Pkw seit Oktober 2019 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Mann war bereits zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell