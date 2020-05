Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fzg-Führer ohne Führerschein flüchtet auf der BAB61 vor der Polizei

BAB A61 (ots)

Am 01.05.2020 gegen 21.18 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiautobahnstation Emmelshausen die Insassen eines an einer Rastanlage geparkten Pkw Daimler Benz einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Insassen, zwei Männer im Alter von 27 und 21 Jahren, entzogen sich jedoch der Kontrolle, indem sie mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn auffuhren. Im weiteren Verlauf konnte der verfolgte Pkw schließlich im Bereich der A61, hinter der Landesgrenze Nordrhein-Westfahlen an einem Rastplatz durch mehrere Polizeifahrzeuge an einer weiteren Flucht gehindert werden. Hierbei wurden der Pkw Daimler und zwei Dienstfahrzeuge (leicht) beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt 13.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Der 27jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

