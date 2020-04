Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Leicht verletzt wurde eine 49-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall, der sich am 30.04.20 um 04.45 Uhr in der Mayener Straße in Koblenz ereignete. Diese war dort, aus Richtung B 9 kommend, in Richtung Trierer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 122 fuhr ein Pkw vom rechten Fahrbahnrand auf die Fahrbahn ein. Die Rollerfahrerin musste abbremsen und kam hierbei auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Sie zog sich bei dem Sturz leichtere Verletzungen am Sprunggelenk zu und wurde zur Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

