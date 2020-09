Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Geldbörse aus Wagen gestohlen

Reken (ots)

Die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Groß Reken. Die Täter ließen ein Portemonnaie samt Geld und Papieren aus dem Wagen mitgehen, der auf einem Grundstück an der Straße Dorfheide gestanden hatte. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen - ein Auto ist kein Tresor!

