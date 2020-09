Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Unfall in der Stegge - Zwei Verletzte

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen haben sich am Dienstag zwei Autofahrerinnen in Graes zugezogen. Eine 60-jährige Heekerin fuhr gegen 12.20 Uhr in eine Kreuzung zweier Wirtschaftswege in der Bauerschaft Stegge ein, obwohl sich von recht eine 26-jährige Gronauerin näherte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An der Kreuzung gilt grundsätzlich die Rechts-vor-links-Regel. Die verletzten Frauen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 18.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell