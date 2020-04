Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 14.04.2020, 10:30 Uhr Unbekanntes Fahrzeug beschädigt

Essingen (ots)

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr vermutlich in der Kirchstraße gegen einen rechts geparkten PKW. Am Außenspiegel des Mercedes entstand Sachschaden, weshalb davon auszugehen ist, dass auch an dem geparkten PKW Schaden entstand. Der Mercedes-Fahrer fuhr jedoch gleich in die Werkstatt und wusste weder die genaue Örtlichkeit, noch konnte er nähere Angaben zu dem geschädigten PKW machen.

Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

