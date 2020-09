Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto war nicht zugelassen

Ahaus (ots)

Ohne Straßenverkehrszulassung ist ein 62-jähriger Autofahrer in Ahaus unterwegs gewesen. Fehlende Siegel ließen Polizeibeamte auf das Fahrzeug aufmerksam werden. Sie hielten den Ahauser gegen 08.15 Uhr auf der Wessumer Straße an. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Der 62-Jährige gab an, dass er gerade mit der ordnungsgemäßen Zulassung beschäftigt sei. Kleinere Reparaturen seien aber noch für ein TÜV-Gutachten nötig. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

