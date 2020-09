Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 16:45 Uhr, kollidierten ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Datteln und eine 25-jährige Autofahrerin aus Olfen. Die 25-Jährige wollte von der Vinnumer Straße aus in die Markfelder Straße abbiegen. Der Motorradfahrer wollte von der Markfelder Straße in die Vinnumer Straße einbiegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht notwendig. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell