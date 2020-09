Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Hövekesweg sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag in eine Schule eingebrochen. Auch im Gebäude selbst wurden mehrere Türen aufgebrochen - unter anderem die Tür zum Lehrerzimmer und zum Schulleiterbüro, wo die Täter dann Schränke durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Datteln:

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Dienstag auf der Margaretenstraße offensichtlich einen Rollerdiebstahl verhindert. Der Zeuge konnte gegen 0.30 Uhr zwei Männer beobachten, die ohne Licht auf einem Roller die Zechenstraße entlangfuhren. Auf der Margarentenstraße hantierten sie dann an einem abgestellten Roller. Als der Zeuge sie daraufhin ansprach, flüchteten die Unbekannten. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: 1) blauer Pullover, schwarze Hose und schwarzer Helm 2) grauer Pullover, schwarze Hose und grauer Helm.

Haltern am See:

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter die Diesel-Tanks von mehreren Baustellenfahrzeugen auf der Annabergstraße aufgebrochen und den Kraftstoff gestohlen. Betroffen waren insgesamt vier Bagger. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf bzw. in der Nähe des Baustellengeländes gemacht haben.

Herten:

Auf der Katzenbuschstraße sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim eines Sportvereins eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurden mehrere Trikots. Ob noch mehr weggekommen ist, muss noch geklärt werden. Die Tatzeit konnte auf Sonntagabend bis Montagmorgen eingegrenzt werden.

Marl:

In einem Park an der Sickingmühler Straße wollten unbekannte Täter am Montagabend einen Scheinwerfer stehlen. Zeugen hatten gegen 21.55 Uhr drei Männer beobachten können, die sich offenbar an einem der kürzlich aufgestellten Scheinwerfer zu schaffen machten. Als sie merkten, dass sie dabei gesehen wurden, flüchteten die Täter auf Fahrrädern. Sie wurden als Männer Mitte 20 beschrieben. Eine Person soll ein hellbraunes Oberteil getragen haben.

In der Nacht auf Montag wurde in eine Pizzeria auf der Victoriastraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und nahmen schließlich eine Registrierkasse mit Bargeld mit. Außerdem erbeuteten sie weiteres Bargeld aus drei Geldbörsen.

Auf der Freiligrathstraße sind unbekannte Täter am Montag (zwischen Mittags und dem späten Abend) in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Einbrecher eine Terrassentür ein und durchsuchten dann die Wohnräume nach Diebesgut. Gestohlen wurde ein Tresor mit Bargeld und diversen Papieren.

Waltrop:

Auf der Arenbergstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein 3er BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter bauten das Lenkrad aus und nahmen es mit. Auch auf der Birkenstraße wurde in der Nacht auf Dienstag ein BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es bei dem X1 ebenfalls auf das Multifunktionslenkrad samt Airbag abgesehen. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Ein- und Aufbrüchen bzw. den Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

