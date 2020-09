Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrgäste stürzen im Bus

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 13:45 Uhr, stürzten eine 27-Jährige aus Waltrop und eine unbekannte Frau in einem Linienbus auf der Friedrich-Ebert-Straße. Der Bus musste in einem Kreisverkehr stark abbremsen, als eine 81-jährige Autofahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Die unbekannte Frau im Bus entfernte sich nach ersten Erkenntnissen aus Zeitdruck aus dem Bus.

Die beiden Fahrzeuge waren trotz des Bremsversuchs zusammengestoßen. Dabei entstand 450 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

