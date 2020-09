POL-RE: Dorsten: Unfall mit Quad-Beteiligung

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, wollte eine 31-jährige Autofahrerin aus Dorsten von der Händelstraße nach links in die Marler Straße Richtung Innenstadt abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 28-jähriger Quadfahrer aus Marl auf der Marler Straße geradeaus Richtung Osten fahren. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei verletzte sich der 28-Jährige leicht. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

