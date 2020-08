Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Dachrinne

Goslar (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in Liebenburg vermutlich beim Einbiegen von der Lewer Straße in die Straße Lehmkuhle die Dachrinne eines dortigen Nebengebäudes beschädigt. Der Unfallzeitpunkt liegt in der Zeit von Montag, 21.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 04.10 Uhr. Die Anstoßhöhe von 3,60 Meter lässt auf ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug oder einen Lkw als Verursacher schließen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,-EUR

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Liebenburg unter der Rufnummer 05346 - 94680-0 entgegen.

