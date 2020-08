Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unbekannter schießt auf Taube

Goslar (ots)

Eine Taube wurde in Goslar-Sudmerberg durch einen bislang unbekannten Täter erschossen. Die Tat ereignete sich am Sonntag zur Mittagszeit, als das Tier auf dem Giebel eines Einfamilienhauses im Bereich Ulmenstieg/Kiefernbrink saß. Die am Hals getroffene Taube fiel tödlich verletzt auf das Vordach des Hauses. Eine Nachbarin, die das Ganze beobachtet hatte, konnte das Zischen eines Geschosses hören. Bei der Tatwaffe handelte es sich möglicherweise um ein Luftgewehr.

Bei der Polizei Goslar wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geführt.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05321/339-0 entgegen.

