POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage, in der Kolliestraße

Am 18.08.2020 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei bog ein Lkw mit seinem Anhänger nach rechts in die Kolliestraße ein, nahm die Kurve zu eng, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und einem Verkehrszeichen kam. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von ca. 250EUR. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Beteiligte den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

