POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Sachbeschädigung an Pkw

Auf einem Parkplatz in Clausthal, Windmühlenstraße, wurde heute am 17.08.2020, 07.30 Uhr, an einem Pkw BMW die Glasscheibe der Fahrertür mit einer Kugelhantel (5 kg) eingeschlagen. Ob der Täter nur den Pkw beschädigen oder etwas aus dem Fahrzeug oder den Pkw entwenden wollte, ist nicht ganz klar. Nach dem Einschlagen der Scheibe ertönte die Alarmanlage des Pkw und der Täter flüchtete. Der Fahrzeughalter der in einem Wohnblock am Parkplatz wohnt, wurde hierdurch geweckt, konnte aber keine Person mehr feststellen. Zeugenhinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

