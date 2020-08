POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 17.08.2020

Polizeiinspektion Goslar

Falsche Polizeibeamte

Langelsheim. Am Montag wurden mehrere Senioren von einer männlichen Person angerufen, die sich fälschlich als Polizeibeamter ausgab. Es wurden verschiedene Sachverhalte geschildert, z.B. das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zu konkreten Forderungen kam es nicht, die Angerufenen bemerkten allesamt, dass sie es mit einem falschen Polizeibeamten zu tun hatten. Sie verhielten sich richtig, gaben keine Informationen heraus und beendeten umgehend das Gespräch. Seitens der Polizeistation Langelsheim wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Astfeld. Am Montag beabsichtige ein 79jähriger Astfelder seinen PKW an der Tankstelle Astfeld zu betanken. Obwohl sich der Zapfhahn noch im Tankstutzen des PKW befand fuhr der Mann los. Dabei entstand am Zapfhahn und an einem Reifenfüllgerät Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

