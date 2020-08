Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Geparkter Audi A4 beschädigt - verursachendes Fahrzeug entfernt sich

Goslar (ots)

Auf der Stapelner Straße in Goslar beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Montag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr einen dort abgestellten schwarzen Audi A4. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug vom Unfallort. Die Beschädigungen am geparkten Audi befinden sich im Heckbereich, den Schaden schätzt die Polizei auf 1000,-EUR.

Hinweise erbittet die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321 / 339-0

