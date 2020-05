Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem gefährlichen Überholvorgang am Umländerwiek links in Fahrtrichtung Lüchtenburg gekommen.

Dort überholte der unbekannte Fahrer eines schwarzer VW Golf trotz Gegenverkehrs zwei Fahrzeuge. Bei einem der entgegenkommenden PKW handelte es sich um einen gold-braunen VW Amarok aus dem Emsland. Um einen Unfall zu vermeiden musste dieser und der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs stark abbremsen.

Die Polizei Papenburg (04961-9260) sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer des VW Amarok, und bittet darum, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

