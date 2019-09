Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Mayen Freitag - Sonntag

Mayen (ots)

Unfall zwischen Fußgänger und Kradfahrer / Thür

Am Freitag, dem 27.09.2019, kam es gegen 07:40 Uhr in der Fallerstraße in Thür zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind, das die Fallerstraße überquerte und einem Leichtkraftrad. Hierbei stürzte der Fahrer des Leichtkraftrades. Beide Verkehrsunfallbeteiligten wurden verletzt. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit verletzter Person / B 262

Am Freitag, dem 27.09.2019, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 262, Anschlussstelle Mendig A 61. Beim Versuch nach links auf die A 61 aufzufahren übersah der Unfallverursacher den entgegenkommenden bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision wurde der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss / L 52

Am Freitag, dem 27.09.2019, ereignete sich gegen 22:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der L 52 zwischen Polch und Minkelfeld. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet ein Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn und kollidierte dort mit mehreren Leitpfosten / Verkehrszeichen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Da der durchgeführte Atemalkoholtest eine deutliche Überschreitung des zulässigen Wertes ergab, wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Mayen durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Streitigkeiten auf der Landstraße

Am Samstag, dem 28.09.2019, kam es gegen 09:40 Uhr zu Streitigkeiten auf der L 10, zwischen Kirchwald und Schloss Bürresheim. Zunächst hielt ein Verkehrsteilnehmer mittig auf der rechten Fahrspur an. Ein dahinter befindlicher Autofahrer machte seinen Vordermann auf sein mögliches Fehlverhalten aufmerksam. Hieraus entwickelte sich auf der Landstraße ein handfester Streit, wodurch der rechte Außenspiegel eines PKW beschädigt wurde. Der Hergang der Beschädigung wird unterschiedlich geschildert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel: 02651-801 0) zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, dem 29.09.2019, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der L 10 zwischen Kirchwald und Schloss Bürresheim. Aufgrund regennasser Fahrbahn in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit geriert ein Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Hierbei wurden die jeweiligen Beifahrerinnen schwer verletzt. Neben der Polizei waren auch zwei Fahrzeuge des DRK sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 10 musste für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle zwischen Einig und Mertloch konnte der verantwortliche Fahrzeugführer am Samstag, dem 28.09.2019 gegen 14:45 Uhr keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem war der Fahrer alkoholisiert. Den Fahrer erwartet ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell