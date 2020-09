Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Kreis Recklinghausen: Polizei bittet um Hinweise nach versuchter Sprengung

Rund zwei Wochen nach einer versuchten Sprengung von zwei Geldautomaten in Dorsten-Wulfen hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Konkret geht es um einen Holzanhänger, den die unbekannten Täter dabei hatten (siehe Fotos). Drei unbekannte Täter hatten am frühen Morgen des 26. August 2020 zwei Geldautomaten am Wulfener Markt aufgehebelt und dann - wie die Ermittlungen ergeben haben - versucht, die Automaten aufzusprengen. Das misslang allerdings, so dass die Täter ohne Beute geflüchtet sind. Die drei Unbekannten waren vermummt und dunkel gekleidet. Auffällig war ein Anhänger, den die Täter mitgebracht und eingesetzt hatten. In dem Anhänger befanden sich Behälter mit einem Gasgemisch. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Holzanhänger machen? Wer kennt Personen, die einen solchen Anhänger haben bzw. benutzen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

