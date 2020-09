Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Velen (ots)

Ein unfreiwilliges Ende gefunden hat in der Nacht zum Mittwoch eine Autofahrt in Velen: Der Fahrer hatte alkoholisiert am Steuer gesessen. Polizeibeamte hatten den 41-Jährigen kontrolliert, als er die Borkener Straße befuhr. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,29 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine Anzeige fertigten.

