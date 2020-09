Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hund attackiert Passantin

Bocholt (ots)

Der Hund eines Unbekannten hat am Montag in Bocholt aus dem Mantel einer Radfahrerin ein Stück Stoff herausgebissen. Eine 19-Jährige hatte gegen 06.05 Uhr den Radweg an der Aa in Richtung Innenstadt befahren. In Höhe der Unterführung Westring traf sie auf einen Mann mit angeleintem Hund. Die Bocholterin stieg ab, da der Mann keine Anstalten machte, den Hund kurz zu halten. Daraufhin habe sich das Tier nach Angaben der Geschädigten sofort in ihren Mantel verbissen. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Vorfall. Seine Personalien hat der Mann nicht hinterlassen - stattdessen hatte er noch einen "gutgemeinten Rat" für die 19-Jährige: Sie solle das nächste Mal besser nicht absteigen. Beschreibung des Mannes: circa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, Vollbart, bekleidet mit einer grünen Militärhose. Bei seinem Hund handelte es sich vermutlich um einen Staffordshire Bullterrier. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo: Tel. (02871) 2990.

