Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58/ Panzerstraße (K8) - 2 verletzte Personen bei Kreuzungsunfall -

Coesfeld (ots)

Am 19.12.2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Olfener mit seinem Pkw die Panzerstraße aus Olfen kommend und beabsichtigte geradeaus über die B58, in Richtung Dülmen auf der Panzerstraße weiterzufahren. Eine 55jährige Lünenerin befuhr mit ihrem Krad die B58 in Richtung Hullern. Beim Überqueren der Bundesstraße übersah der Olfener die von rechts kommende Kradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Lünenerin wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Olfener wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden nur einspurig befahrbar. Zur Unfallaufnahme wurde zusätzlich ein Sachverständigengutachter eingesetzt.

