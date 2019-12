Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Alvingheide

Trunkenheitsfahrt endet am Baum

Coesfeld (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung endete die Fahrt eines 21-jährigen Münsteraners am frühen Donnerstagmorgen an einem Baum. Der junge Mann befuhr um kurz nach 5 Uhr die L550 aus Tilbeck kommend in Richtung Senden. Nach einer langezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Münsteraner verletzte sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

