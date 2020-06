Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannter schlägt Walkerin am John-Jay-McCloy-Ufer in Bonn

Bonn (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann. Er soll am Samstagmorgen um 07.00 Uhr am John-Jay-McCloy-Ufer in Bonn-Mehlem eine 35-jährige Frau gegen den Oberkörper geschlagen und leicht verletzt haben. Zuvor hatte er von ihr die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen walkte die 35-Jährige mit zwei Freundinnen auf dem oberen Fußweg des John-Jay-McCloy-Ufer von der Austraße in Richtung des Rüngsdorfer Freibades. In Höhe der Tennisplätze stellte sich ihnen plötzlich ein 55-60 Jahre alter Mann in den Weg. Die 35-Jährige musste abstoppen. Der Unbekannte forderte von ihr in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, schlug er mit der Hand gegen den Oberkörper der Frau. Dabei wurde sie leicht verletzt, konnte aber mit ihren Freundinnen auf den nahe gelegen Radweg davonlaufen. Der Tatverdächtige, der eine blaue Jacke trug, ging in Richtung der Austraße davon. Die Verletzte wurde vor Ort durch alarmierte Rettungssanitäter ambulant versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten, der nach Angaben der Zeuginnen einen weißen Bart haben soll, verlief ergebnislos. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 / 150 mit der Kriminalwache Bonn in Verbindung zu setzen.

