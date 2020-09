Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 65-Jährige befuhr gegen 15.05 Uhr die Meckingstiege aus Richtung Anholter Postweg kommend. An der Kreuzung mit dem Schüttensteiner Weg wollte der Radfahrer aus Rees nach links abbiegen. Dabei stieß er mit dem Auto eines von rechts kommenden 19-Jährigen zusammen, der den Schüttensteiner Weg in Richtung Liederner Straße befuhr. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Autofahrer aus Isselburg erlitt leichte Verletzungen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

