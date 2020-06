Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Sportflugzeug in Getreidefeld gelandet

Melle (ots)

Gegen 12:30 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr mehrere Meldungen über einen Flugzeugabsturz. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelte es sich um keinen Absturz, sondern eine sogenannte Sicherheitslandung. Das Flugzeug vom Typ "Aquila A 210" war kurz zuvor von seinem Heimatflugplatz Melle-Grönegau gestartet. Der 80-jährige Pilot kündigte seine Sicherheitslandung an und brachte die Maschine in einem Getreidefeld zu Boden. Das Flugzeug blieb letztlich auf dem Kopf liegen, der Pilot wurde mit nur leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht und konnte dieses bereits wieder verlassen. Für Rückfragen erreichen Sie die Pressestelle der Polizeiinspektion Osnabrück ab dem Montagmorgen.

