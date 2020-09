Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kurve Kontrolle verloren

Bocholt (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Mittwoch in Bocholt ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 13.55 Uhr von einem Parkplatz auf die Frankenstraße gefahren und wollte ihre Fahrt nach links auf der Teutonenstraße fortsetzen. Die Bocholterin verlor in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen eine Laterne und einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

