POL-IZ: 200722.5 Meldorf: Unfallzeugen dringend gesucht!

Nach einem Verkehrsunfall in Meldorf, bei dem der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand, sucht die Polizei dringend nach Unfallzeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Fahrer machen können.

Der Unfall ereignete sich bereits am 10 Juli 2020 auf der Landesstraße 138. Der Beschuldigte war nach derzeitigen Erkenntnissen aus Richtung Meldorf kommend in Richtung Gudendorf unterwegs, geriet in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Polo von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und mehrere Zaunpfähle. Die Polizei wünschte der Verunglückte selbst nicht, was vermutlich auf seinen Alkoholisierungsgrad zurückzuführen war. Dennoch von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte stellten bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,86 Promille fest. Zwar gab der Beschuldigte gegenüber den Ordnungshütern an, seine mittlerweile vor Ort erschienene Frau sei gefahren - dem schenkten die Beamten jedoch keinen Glauben. Eine Staatsanwältin ordnete nach Sachvortrag die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutprobenentnahme an.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun noch Zeugen, die nach polizeilichen Erkenntnissen auf den Unfall zugekommen sein sollten. Sie werden gebeten, sich in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 zu melden.

