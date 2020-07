Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200722.4 Itzehoe: Drogenfahrten in der Nacht zu heute

Von gestern auf heute haben Streifen in Itzehoe drei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stehend mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind.

Um 21.15 Uhr überprüften Beamte in der Otto-F.-Alsen-Straße einen 18 Jahre alten Roller-Fahrer und stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Heranwachsenden an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen Mitternacht ging der Polizei eine weitere Drogenfahrerin ins Netz. Sie war 20 Jahre alt und in einem Ford auf der Schumacherallee unterwegs. Um 01.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Ahornweg einen 21-jährigen Autofahrer in einem Volvo, der ebenfalls berauscht war.

Alle Betroffenen stammten aus dem Itzehoer Umland. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

