Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Isselburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pedelec ist eine Isselburgerin am Mittwoch schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Isselburg befuhr gegen 16.45 Uhr den Radweg an der Straße Breels in Richtung Isselburger Straße. Kurz hinter dem Kreisverkehr Hahnerfeld kamen ihm zwei Jugendliche mit E-Scootern entgegen. Eine vorausfahrende Pedelecfahrerin bremste ab, der nachfolgende Radfahrer fuhr auf. Dabei kam die 81-Jährige zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die gestürzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet die beiden E-Scooter-Fahrer und weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

