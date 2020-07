Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200729 - 0762 Frankfurt-Fechenheim: Mutmaßlicher Drogendealer gerät in Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (28.07.2020) hat die Frankfurter Polizei im Bereich der Hanauer Landstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei kam sie einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Schliche.

Gegen 23.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Mann in der Hanauer Landstraße stadtauswärts in eine Verkehrskontrolle. Als er das Fenster öffnete, nahmen die Polizeibeamten unmittelbar einen Marihuanageruch wahr. Der Verdacht sollte sich schnell bestätigen. Die Beamten durchsuchten den Fiat 500 und fanden dort neben einem Teleskopschlagstock rund 18 Gramm Marihuana, vorportioniert in Tütchen, sowie Bargeld auf. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung ergab keine weiteren Funde. Die Drogen, das Bargeld und der Teleskopschlagstock wurden sichergestellt.

Der 26-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

