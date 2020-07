Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200729 - 0759 Frankfurt-Zeilsheim: Zwei Diebe erwischt

Frankfurt (ots)

(ne)Eine Zivilstreife hat gestern Nachmittag zwei Diebe beim Klauen erwischt. Sie hatten iPhones aus Umkleidekabinen einer Sportanlage in der Lenzenbergstraße gestohlen.

Die beiden jugendlichen Diebe (15 und 16 Jahre) gingen so vor, dass einer der beiden Schmiere stand und der andere sich an den Umkleidekabinen zu schaffen machte. Schließlich flüchteten beide Diebe plötzlich vom Tatort zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Die Tatverdächtigen stiegen in den Bus, konnten jedoch an einer folgenden Haltestelle angehalten und vorübergehend festgenommen werden. Ihre Beute, drei Apple iPhones hatten sie noch dabei. Diese wurden anschließend sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahme vom 17. Revier entlassen.

