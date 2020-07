Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200728 - 0757 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 42-jähriger Frankfurter war am Montag, den 27. Juli 2020, gegen 16.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Moselstraße. In Höhe der Hausnummer 47 bemerkte er, wie ihm aus der Gesäßtasche das Portemonnaie mit etwa 100 Euro Bargeld gezogen wurde. Er drehte sich um, sah den Haupttäter sowie einen Komplizen, die sofort die Flucht über die Taunusstraße in Richtung Hauptbahnhof ergriffen. Der Geschädigte verständigte die Polizei und verfolgte die beiden Unbekannten mit einigem Abstand.

In der Karlstraße konnte dann der Haupttäter, ein 23-jähriger Mann, festgenommen werden.

