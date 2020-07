Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200729 - 0761 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 28. Juli 2020, gegen 06.00 Uhr, gelangte ein zunächst unbekannter Täter über ein teilweise geöffnetes Rolltor in die Räumlichkeiten einer Bäckerei auf der Zeil. Dort entwendete er eine schwarze Geldkassette mit einem Inhalt von etwa 150 EUR Bargeld. Danach verließ er die Tatörtlichkeit in Fluchtrichtung Hauptwache. In der Station Hauptwache, an den S-Bahngleisen, konnte der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Wohnsitzloser, im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Zeugen hatten den Tatverdächtigen bei der Tatausführung beobachtete und die Polizei verständigt.

