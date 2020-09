Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Scheunentor aufgebrochen

Südlohn (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in eine Scheune in Südlohn eingedrungen. Die Täter hebelten ein Tor auf, um in das Gebäude an der Straße "Wienkamp links" zu kommen. Ersten Erkenntnissen zufolge entfernten sich die Täter ohne Beute. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 11.10 Uhr. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

