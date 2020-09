POL-ME: Hubschraubereinsatz in der Nacht - Ratingen - 2009001

Polizei Mettmann

Ein Polizeihubschrauber wurde in der Nacht zu Dienstag (01. September 2020) in Ratingen eingesetzt, nachdem ein Einbruchsalarm bei einer Firma an der Straße Rehhecke gemeldet worden war. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach einem maskierten Mann, welcher zuvor augenscheinlich versucht hatte, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 00:15 Uhr wurden in der Nacht zu Dienstag (01. September 2020) die Einsatzkräfte der Polizei zu einem Einbruchsalarm an der "Rehhecke" in Ratingen-Lintorf gerufen. Bilder einer Überwachungskamera hatten einen maskierten Mann gezeigt, welcher augenscheinlich versucht hatte, gewaltsam in das Gebäude einzudringen.

Ein Großaufgebot an Polizeibeamten umstellte das Objekt und mit Hilfe eines extra eingesetzten Polizeihubschraubers wurde das umliegende Gelände abgesucht. Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht aufgefunden werden. Auch am Tatobjekt konnten keine konkreten Einbruchspuren festgestellt werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an und die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

