Polizei Mettmann

POL-ME: Sicherheit für Senioren - Infostand des Aktionsbündnisses auf dem Baumberger Wochenmarkt - Monheim am Rhein - 2008179

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Woran erkenne ich den Anruf eines so genannten "Falschen Polizeibeamten"? Wie kann ich mich vor den Machenschaften krimineller Trickbetrüger schützen? Was kann ich tun, wenn ich Opfer eines Betrugsdelikts geworden bin und wie kann ich meine älteren Angehörigen warnen?

Um diese und mehr Fragen geht es am Freitag (4. September 2020) vor dem Einkaufszentrum am Holzweg in Monheim-Baumberg, gleich auf der Höhe der dortigen Apotheke. Von 10 bis 12 Uhr werden dort die ehrenamtlich tätigen Beraterinnen und Berater des "Aktionsbündnis Seniorensicherheit" (ASS!) mit ihrem Info-Stand den Wochenmarkt besuchen um gezielt mit Seniorinnen und Senioren ins Gespräch zu kommen.

Begleitet wird der Infostand auch an diesem Tag von der Kreispolizeibehörde Mettmann. Polizeihauptkommissarin Ilka Steffens und Polizeihauptkommissarin Katja Lindemann haben ein offenes Ohr für Ihre Fragen und geben Auskünfte rund um das Thema "Seniorensicherheit".

Die nach wie vor leider immer noch sehr erfolgreiche Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter am Telefon" wird hierbei ebenso aufgegriffen wie sonstige gängige Betrugsformen zum Nachteil älterer Menschen, der Schutz vor Einbruchdiebstahl und die sichere Teilnahme am Straßenverkehr.

Die "ASS!e" und Ihre Polizei des Kreises Mettmann freuen sich auch in Zeiten von Corona auf regen Besuch am Infostand - selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Einschränkungen und Abstandsregeln. Auch hier gilt - Sicherheit geht vor!

Das "Aktionsbündnis Seniorensicherheit", eine Kooperation der Gemeinden des Kreises Mettmann, der Kreispolizeibehörde und rund 100 aktiven Ehrenamtlichen besteht mittlerweile seit 2006. Weitere Infos zu den Zielen und Inhalten finden Interessierte unter www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell