Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Autos - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Ahaus gekommen ist. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 07.35 Uhr den Schumacherring aus Richtung Schorlemer Straße in Richtung Ammelner Weg. Der Stadtlohner bemerkte zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm abbremste: Die 38-jährige Fahrerin aus Ahaus hatte ihren Wagen verlangsamt, weil eine vor ihr nach links in den Rottweg abbiegen wollte und verkehrsbedingt angehalten hatte. Der 25-Jährige prallte mit seinem Wagen auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, das dadurch mit dem Heck des ersten Wagens kollidierte, den eine 50-jährige Legdenerin steuerte. Die Ahauserin erlitt ebenso wie ihre Beifahrerin, eine 52-jährige Stadtlohnerin, leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.100 Euro.

