POL-ME: Parkscheinautomat aufgebrochen - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2008177

In der Nacht zu Samstag (29. August 2020) brachen bisher unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Parkscheinautomaten am Rathausplatz in Monheim am Rhein auf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Am Samstagmorgen (29. August 2020) wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einem aufgebrochenen Parkscheinautomaten des Rathaus-Centers in Monheim am Rhein gerufen. Der Automat ist auf einem öffentlichen Parkplatz aufgestellt, welcher über die Straße Berliner Ring / Körnerstraße zu erreichen ist.

Unbekannte Täter hebelten den Automaten mit einem derzeit unbekannten Gegenstand gewaltsam auf. Bargeld wurde nicht entwendet, jedoch wurde der Automat durch den Aufbruch so massiv beschädigt, dass der Sachschaden auf circa 8.000 Euro beziffert wird.

In der Nacht zu Samstag kam es zu zwei weiteren Geschäftseinbrüchen im Innenstadtbereich der Stadt Monheim am Rhein. Aus den Verkaufsräumen eines Hörgerätegeschäftes am Lerchenweg entwendeten Täter Bargeld aus einer Kassenschublade. Sie entkamen unerkannt in unbekannte Richtung. Auch die Glasfront einer Metzgerei am Gartzenweg wurde durch unbekannte Täter beschädigt, als diese augenscheinlich versuchten, gewaltsam in die Geschäftsräume einzudringen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen konnten die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangen, so dass sie ohne Beute in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit flüchteten.

Ob die Geschäftseinbrüche in Tatzusammenhang mit dem aufgebrochenen Parkscheinautomaten stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

