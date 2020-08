POL-ME: Hecke in Brand gesetzt - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Monheim am Rhein - 2008175

Polizei Mettmann

Bereits am Freitagabend (28. August 2020) hat an der Ecke Steinstraße / Jahnstraße in Monheim am Rhein die Hecke am Grundstück eines Einfamilienhauses gebrannt. Durch das Feuer wurde auch das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde und ermittelt daher wegen Brandstiftung.

Das war passiert:

Gegen 18:50 Uhr riefen Anwohner der Steinstraße Polizei und Feuerwehr, weil sie die in voller Ausdehnung brennende Hecke an der Ecke Steinstraße / Jahnstraße festgestellt hatten. Als die Polizeibeamten wenig später an der Örtlichkeit eintrafen, hatte die Monheimer Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Insgesamt hatte die etwa vier Meter hohe Hecke auf einer Länge von etwa 15 bis 20 Meter gebrannt. Aufgrund der Rauch- und Rußentwicklung wurden dabei auch die Fenster und die Fassade des dahinterstehenden Wohnhauses beschädigt.

Insgesamt beläuft sich der bei dem Brand entstandene Sachschaden auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher oder eine Verursacherin liegen der Polizei aktuell jedoch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

