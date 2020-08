Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Mettmann - 2008172

Mettmann (ots)

Ein Auffahrunfall forderte am Freitagmittag (28. August 2020) an der Einmündung Berliner Straße/Leipziger Straße in Mettmann zwei verletzte Personen sowie einen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von circa 12.000 Euro.

Das war passiert:

Gegen 13:02 Uhr befuhr ein 36-jähriger Dormagener mit einem schwarzen Mercedes-Benz C-Klasse die Berliner Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. In Höhe der Einmündung Berliner Straße/Leipziger Straße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten.

Dies bemerkte ein dahinter, in gleicher Richtung fahrender 75-jähriger Ratinger, der mit einem blauen Ford Fusion unterwegs war, zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Aufgrund der kollisionsbedingten Verformungen der Fahrzeuge musste die Fahrertür des Ford durch die Feuerwehr mittels eines hydraulischen Rettungsgerätes herausgetrennt werden, um eine patientenschonende Bergung zu gewährleisten.

Der Fahrzeugführer des Ford wurde durch den Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wo er stationär verblieb.

Der Fahrzeugführer des Mercedes wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich vollständig gesperrt.

