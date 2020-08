Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec übersehen - eine Person schwer verletzt - Wülfrath - 2008170

Mettmann (ots)

Am 29.08.20, gegen 16:50 Uhr, kam es in Wülfrath, im Kreisverkehr Hammerstein, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 28 jähriger Wülfrather mit seinem Pkw der Marke VW die Nevigeser Straße in Wülfrath. Am Kreisverkehr Hammerstein fuhr er in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der ersten Ausfahrt in Richtung Wilhelmstraße verlassen.

Er übersah jedoch einen 61 jährigen Wülfrather, der sich mit seinem Pedelec der Marke KTM bereits im Kreisverkehr befand.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und zog sich Verletzungen im Bereich des Unterleibes zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Da er jedoch einen Fahrradhelm trug, blieb es glücklicherweise bei den vergleichsweise "glimpflichen" Verletzungen.

Der VW Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Den aktuellen Verkehrsunfall möchte die Polizei Mettmann nochmals zum Anlass nehmen und Fahrradfahrern dringend das Tragen eines Fahrradhelms empfehlen. Ein Helm vermindert die Wucht mit der der Kopf auf den Boden prallt und kann so vor schwerwiegenden Kopfverletzungen schützen und Leben retten.

