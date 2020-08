Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Fahrzeugaufbrüche in der Nacht - Ratingen - 2008168

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (28. August 2020) kam es im Stadtteil Ratingen-Hösel zu gleich zwei Fahrzeugaufbrüchen. In beiden Fällen wurden Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Das war passiert:

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es in der Nacht zu Freitag (28. August 2020) im Ratinger Stadtteil Hösel zu gleich zwei Fahrzeugaufbrüchen. So schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe eines vor dem Haus an der Preußenstraße abgestellten 1er BMW ein. Anschließend entwendeten sie das schwarze M-Lenkrad und entkamen unerkannt in unbekannte Richtung.

Nur wenige hundert Meter entfernt schlugen die Diebe erneut zu: Auch hier schlugen sie die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand der Straße Eickelscheidt abgestellten 3er BMW ein. Sie entwendeten auch hier ein schwarzes M-Lederlenkrad sowie die LED-Scheinwerfer und das fest eingebaute Navigationssystem.

Der Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

